Правоохоронці розкрили шокуючі деталі згвалтування на Дружбі

29/09/2017 Розмір тексту:

Удосвіта 25 вересня в одному із ігрових закладів «Національна лотерея», що на вулиці Кривоноса у Тернополі, стався злочинний інцидент.

Працівниця «азартної» контори викликала поліцію, оскільки 19-річну дівчину, котра заміняла касира, зґвалтував відвідувач. Приїжджали на місце події й лікарі…

Правоохоронні органи не розголошують жодних подробиць інциденту, оскільки випадки зґвалтувань мають особистий характер, та з власних джерел «НОВІЙ…» стало відомо, що чоловік затягнув касирку до туалету і там зґвалтував. Дівчина чинила опір, тому він сильно її побив. Після того ґвалтівник викрав із каси 7000 гривень й утік. Подейкують, що він теж працював у закладі — чи то охоронцем, чи то адміністратором. Ледь притомна, в стані шоку, дівчина не могла чи радше боялася куди-небудь телефонувати. Застала її у такому стані адміністратор, котра вранці прийшла на свою зміну, вона відразу й викликала швидку та поліцію. Наразі невідомо, чи правоохоронцям вдалося затримати зловмисника. У потерпілої діагностували множинні гематоми обличчя та передпліччя, струс головного мозку.

Наступного дня журналісти «НОВОЇ…» навідалися до закладу. Так звана «Національна лотерея» — не що інше, як колишні гральні автомати, діяльність яких нині законом заборонена. Оплативши у касі певну суму, клієнт замість паперового талончика-лотереї отримує можливість зіграти через комп’ютер. У закладі журналісти застали чоловіка, який лагодив комп’ютери, а також двох дівчат, котрі сиділи біля стола адміністратора. «Я тут ремонтую», — сказав чоловік, не бажаючи представитись. Дівчата теж ухилились від розмови. Поспілкуватись із керівництвом контори азартних ігор не вдалося, бо, як сказали присутні, їхня дирекція у Луцьку, а адміністратор поїхав на кілька днів до Києва. На запитання про потерпілу та ґвалтівника відповіли: «Це незнайомі нам люди, дівчина заміняла касира, а чоловік теж підміняв когось…» «Ще хтось був у той час в приміщенні?» — запитали. — «Тільки вони». «Камери зафіксували?» — «Не були ввімкнені». «Що насправді між ними сталося?» — «Це тільки вони знають…»

Як бачимо, інцидент оповитий мороком, як і зрештою сам заклад та схожі на нього, де за наглухо заштореними вікнами світла і світу не видно. Не секрет, що так звані «лотерейні» контори — це прикриття заробітку на азартних іграх, і гріш ціна тут означенню «національна». Ну, хіба «національна» у тому сенсі, що «кришують» такі контори справді на національному рівні і ведуть від них грошові потоки аж на самісіньку гору — за інформацією з різних джерел, до кабінету міністра-фантома Авакова. Що ж до пояснення в даному випадку «заміняв-заміняла», то це, радше усього, «вмивання рук» від неофіційних працівників, бо ж важко уявити, щоб заклад залишали на якихось сторонніх людей.

— Ще донедавна у приміщенні, де нині «лотерея», був бар «Черчілль». А десь два місяці тому там почали гральний бізнес, — каже працівник одного із сусідніх офісів. — Клієнтура там різна, бо на ігри присідають люди різного віку. Молодь залишає там заробітчанські гроші своїх батьків. Бачив, що вечорами там є охорона, бо ж заклад цілодобовий. Шкода дівчину, але працювати в такому закладі — постійний ризик, бо хтозна, що збреде в голову людині, яка раптом програє чималі гроші. А ще невідомо, чим бувають «підігріті» відвідувачі, тому й таке сталося…

До слова, того ж ранку неподалік нічного клубу на вулиці Чумацькій у Тернополі стався ще один інцидент — 27-річний неадекватний зловмисник різонув дівчину ножем по сідниці…