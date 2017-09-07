Правоохоронці викрили масову вирубку лісів на Бережанщині

06/09/2017 0
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Теребовлянською місцевою прокуратурою  розпочато кримінальне провадження за ст.246 КК України (незаконна порубка лісу) за виявленими фактами  порубки дерев у лісових масивах Бережанщини.

Встановлено, що  у лісових насадженнях  Бережанського державного районного агролісогосподарського підприємства «Бережанирайагроліс» здійснювались незаконні порубки дерев та їх пошкодження  до ступеня припинення росту. Злочин виявлено спільно з працівниками Теребовлянського міжрайонного відділу Управління СБУ в Тернопільській області.  Підприємству «Бережанирайагроліс» спричинено шкоду на загальну суму близько 135 тис. грн.

Кримінальне провадження скероване  у поліцію для проведення досудового розслідування, повідомляє прес-служба прокуратури Тернопільської області.

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