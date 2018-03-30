Працівниця тернопільського вузу здала в ломбард 16 комп’ютерів

30/03/2018 Розмір тексту:

Будучи матеріально відповідальною особою, 31-річна жителька Зборівщини зважилася на кримінальний вчинок. Жінка привласнила 16 одиниць комп’ютерної техніки на суму майже 29 тисяч гривень.

Повідомлення про зникнення системних блоків та моніторів з комп’ютерного класу та аудиторії одного з вищих навчальних закладів Тернополя надійшло до правоохоронців від керівництва вишу. Оперативними заходами було встановлено, до зникнення техніки причетна співробітниця навчального закладу. Жінка впродовж лютого виносила з приміщення університету як не монітор, то системний блок. Привласнену техніку здавала до ломбардів.

З пояснень підозрюваної, на такий неправомірний вчинок вона зважилася через скрутне матеріальне становище, мовляв, потрібні були кошти на лікування. Проте жодних документів про це надати слідчим не змогла.

Під час досудового розслідування вдалося встановити, що впродовж лютого підозрювана сім разів здавала до ломбардів міста привласнену техніку. Загалом виручила за все це майно майже 16 тисяч гривень, хоча реальна сума збитків становить майже 29 тисяч.

У рамках кримінального провадження відшкодовуються завдані вищому навчальному закладу збитки. Щодо підозрюваної в якості запобіжного заходу обрано особисте зобов’язання. Кримінальне провадження внесено до ЄРДР за частинами 1 та 3 статті 191 ККУ – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, повідомляють у поліції.