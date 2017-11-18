Працівники тернопільського дитсадка задиміли всю «Канаду»

18/11/2017 Розмір тексту:

Тернополяни скаржаться на їдкий дим, який «стелиться» вулицями «Канади». Кажуть, працівники одного з дитсадків спалюють сміття на дитячому майданчику на території навчального закладу.

Фотографії надіслала на електронну пошту «Інтернет-телебачення «МедіаТОР» обурена мешканка мікрорайону.

– Пів «Канади» сьогодні в їдкому димі, дихати неможливо. Але це ще не найгірше. Причина – у дитсадку №33, що навпроти класичної гімназії. Видно, що там обрізали дерева, бо всюди гілля, але і спалювати його вирішили прямісінько під вікнами дитсадка! І це посеред білого дня, в годині 14-й. Моя дитина туди не ходить, але мамочки, які проходили повз, скаржились одна одній, що в групі діти дихають тим самим, – написала нам пані Оксана.

Але найбільше жінку дивує те, що ані керівництво навчального закладу, ні батьки, зауваження паліям не роблять, хоча спалювати сміття в нашому місті заборонено.