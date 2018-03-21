Працівники ліцею розбазарили два десятки тракторів і комбайнів

21/03/2018 Розмір тексту:

На Тернопільщині працівники ліцею розтратили сільськогосподарську техніку на суму понад півмільйона грн.

Гусятинським відділом Чортківської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 191 КК України (Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) стосовно службовців навчального закладу.

Розслідуванням встановлено, що упродовж 2013-2017 років службові особи одного з ліцеїв, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату майна – сівалок, тракторів комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки в кількості 21 одиниці. Внаслідок неправомірний дій службових осіб інтересам держави спричинено шкоду на суму понад 580 тис грн.

Досудове слідство триває, повідомляють у прокуратурі області.