“Працівники банку” виманили у мешканців області 30000 гривень

27/11/2017 0
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Жителі Тернопільської області через свою недбалість та безпечність майже не щодня втрачають власні заощадження. Громадяни самі допомагають пройдисвітам спустошувати свої кишені, розповідаючи конфіденційну інформацію, завдяки якій аферисти знімають готівку.

З 24 по 26 листопада за аналогічною схемою аферистів «Ваша банківська картка заблокована» потерпіло п’ятеро краян.

Афера відбувається наступним чином: спершу на мобільний телефон надходить дзвінок. Незнайомець представляється працівником банківської установи та повідомляє, що електронний гаманець людей заблоковано через збій системи або інші технічні причини.

Чоловік входив в довіру та дізнавався всю конфіденційну інформацію задля відновлення картки. Краяни розуміли, що їх ошукали лише коли на приходило смс-повідомлення про успішне зняття готівки.

Троє потерпілих жителі обласного центру втратили власних заощаджень на суму більше 20 000 гривень. Мешканець Монастириського району виявив відсутність 3000 гривень, а шумчанка втратила 1580 гривень. За допомогою ошукані мешканці краю звернулись до поліцейських.

За всіма фактами відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ – шахрайство, повідомляють у поліції.

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