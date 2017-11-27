“Працівники банку” виманили у мешканців області 30000 гривень
Жителі Тернопільської області через свою недбалість та безпечність майже не щодня втрачають власні заощадження. Громадяни самі допомагають пройдисвітам спустошувати свої кишені, розповідаючи конфіденційну інформацію, завдяки якій аферисти знімають готівку.
З 24 по 26 листопада за аналогічною схемою аферистів «Ваша банківська картка заблокована» потерпіло п’ятеро краян.
Афера відбувається наступним чином: спершу на мобільний телефон надходить дзвінок. Незнайомець представляється працівником банківської установи та повідомляє, що електронний гаманець людей заблоковано через збій системи або інші технічні причини.
Чоловік входив в довіру та дізнавався всю конфіденційну інформацію задля відновлення картки. Краяни розуміли, що їх ошукали лише коли на приходило смс-повідомлення про успішне зняття готівки.
Троє потерпілих жителі обласного центру втратили власних заощаджень на суму більше 20 000 гривень. Мешканець Монастириського району виявив відсутність 3000 гривень, а шумчанка втратила 1580 гривень. За допомогою ошукані мешканці краю звернулись до поліцейських.
За всіма фактами відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 190 ККУ – шахрайство, повідомляють у поліції.
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