“Працівники банків” продовжують тероризувати тернополян

21/03/2017 Розмір тексту:

Телефонні шахраї продовжують видурювати готівку в мешканців краю. Так, працівники Козівського відділення поліції задокументували факт шахрайства. Заявник розповів, що до нього зателефонував невідомий, представившись співробітником банку, і попросив повідомити для уточнення інформацію щодо банківської картки.

37-річний місцевий мешканець розповів усі особисті дані, які необхідні були зловмиснику.

Чоловік зрозумів, що його ошукали, коли помітив, що з рахунку зникла сума – 2700 гривень. Потерпілий звернувся за допомогою до працівників поліції.

Майже щодня до правоохоронців надходять заяви від краян, які потерпіли від такого роду афер. Розкрити схожі шахрайства доволі складно. Зловмисники, які вчиняють афери із банківськими картками, роблять свою справу швидко. Допоки потерпілий виявить, що його ошукали, гроші уже безслідно зникають з його рахунку.

Аби не потрапити на гачок шахраїв, поліцейські радять бути уважними. Працівники банку не телефонують клієнтам, щоб дізнатися інформацію про пароль та особисті дані.

Ніколи нікому не повідомляйте свої персональні дані телефоном. Особливо це стосується цифрових кодів з SMS-повідомлень банку.

Намагайтеся контролювати особисті дані, які розміщені в соціальних мережах. Видаліть, на ваш погляд, усю небезпечну інформацію.

Ніколи і ні за яких умов не виконуйте з банкоматом дії, які вам диктує по телефону незнайомець.

Якщо ви підозрюєте шахрайство – блокуйте свій рахунок, наголошують у відділі комунікації ГУНП Тернопільської області.