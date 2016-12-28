Працівникам тернопільських дитсадків зробили новорічний сюрприз

28/12/2016 0
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У грудні 2016 року, врахувавши всю складність і напруженість у роботі, низький рівень заробітної плати педагогів, технічного та обслуговуючого персоналу, з міського бюджету Тернополя додатково було виділено для преміювання працівників дошкільної освіти 1млн. 300 тис. грн.

Як зазначають в управлінні освіти та науки міської ради, дошкільна освіта є обов’язковою первинною складовою частиною системи безперервної освіти в Україні. Місцеві органи виконавчої влади визнають пріоритетну роль суспільного виховання, тому їх діяльність направлена на забезпечення соціально-економічного добробуту працівників дошкільної ланки.

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