Працівника водоканалу звільнили через браконьєрство. ФОТО

16/06/2017 Розмір тексту:

При обстежені прибережної смуги Тернопільського ставу в районі так званої «Запретки» (територія «Тернопільводоканалу») представники громадської організації «Протидія корупції та моніторинг екології «Скеля», спільно з «Правим Сектором» та муніципальною поліцією Тернополя виявили чималу кількість різнотипних заборонених знарядь для лову риби.

– Вдалось поспілкуватись із браконьєром зі стажем на ім’я Іван, котрий систематично тероризував водойму браконьєрськими сітками. В результаті «Ваня» написав заяву на звільнення і спалив усі сітки. На наступний день нам, представникам громадського сектору, пред’явили наказ на звільнення Івана і запевнили, що більше таке не повториться, – розповів керівник ГО «Скеля» Андрій Об’єщик.

До слова, це вже не перший випадок, коли представники громадськості впіймали, як кажуть, на «гарячому» працівників комунальних і державних структур, які займаються незаконним виловом риби на Тернопільському ставі. Десь рік тому схожий випадок, щоправда значно більшого масштабу, мав місце на Дальньому пляжі, де працівники рятувальної станції займалися браконьєрством ледь не в промислових масштабах.

Джерело: Репортер