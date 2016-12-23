Працівник тернопільського ЖЕКу загинув на роботі

23/12/2016 Розмір тексту:

21 жовтня 2016 року на підприємстві «Тернопіль–Сервісбуд» стався нещасний випадок.

Як повідомляє сайт Реально, загинув сторож, який перебував у стані алкогольного сп’яніння і впав з висоти.

Колегія визнала роботу ПП «Тернопіль–Сервісбуд» щодо забезпечення здорових і безпечних умов праці недостатньою. Взято до відома, що під час перевірки підприємства його директора притягнуто до адміністративної відповідальності, а матеріали спеціального розслідування направлено в обласну прокуратуру.