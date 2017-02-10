“Працівник банку” зняв з рахунку жителя Великих Бірок майже тисячу доларів

10/02/2017 Розмір тексту:

Чергове шахрайство з банківськими картками задокументували правоохоронці області. У мешканця селища Великі Бірки аферисти виманили кошти з банківського рахунку.

Незнайомець зателефонував на мобільний потерпілого та представлялися працівником банку. Повідомив, що з рахунку намагалися зняти кошти, тому слід негайно змінити усі захисні дані. Жертва за вказівками пройдисвіта вказала усі захисні коди банківської картки. Результат: у чоловіка з рахунку зникли 21000 гривень.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.