“Працівник банку” зняв з рахунку жителя Великих Бірок майже тисячу доларів
10/02/2017 0
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Чергове шахрайство з банківськими картками задокументували правоохоронці області. У мешканця селища Великі Бірки аферисти виманили кошти з банківського рахунку.
Незнайомець зателефонував на мобільний потерпілого та представлялися працівником банку. Повідомив, що з рахунку намагалися зняти кошти, тому слід негайно змінити усі захисні дані. Жертва за вказівками пройдисвіта вказала усі захисні коди банківської картки. Результат: у чоловіка з рахунку зникли 21000 гривень.
За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження, повідомляють у відділі комунікації НП Тернопільської області.
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