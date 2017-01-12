Працівник банку регулярно обкрадав клієнтів

12/01/2017 0
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Понад півроку джерелом стабільного додаткового доходу 26-річного співробітника однієї з банківських установ Теребовлі були рахунки клієнтів. З них зловмисник зняв і витратив на власні потреби понад 21 тисячу гривень.

Як з’ясували поліцейські, зловмисник у силу своїх функціональних обов’язків мав доступ до «чистих» банківських карток. Цим й вирішив скористатися. На чотирьох клієнтів фінустанови оформив дублікати електронних гаманців і час від часу навідувався з ними до банкомату. З рахунку одного потерпілого загалом зняв сім тисяч гривень, іншого обібрав на  п’ять тисяч, найменша викрадена сума  – три тисячі гривень. Гроші пройдисвіт витрачав на власні потреби.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження. Поліцейські також перевіряють зловмисника на причетність до інших протиправних діянь. Ведеться розслідування.

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