Пожежники перевірять дитсадки, школи, лікарні та торгово-розважальні центри

31/03/2018 Розмір тексту:

Cкласти перелік та розробити графік проведення позапланових перевірок пожежники області мають до 2 квітня. Перевірці підлягають торговельні підприємства, торговельно-розважальні центри, багатофункціональні будинки і комплекси, культурно-розважальні заклади, дитячі садочки та школи, а також заклади охорони здоров’я зі стаціонарним лікуванням.

Про це йшлося під час аудіо селекторної наради в Управлінні ДСНС України у Тернопільській області 31 березня.

Нараду зібрали на виконання доручення Прем’єр-міністра України щодо позапланових перевірок об’єктів з масовим перебуванням людей та наказу Голови ДСНС №202 від 29 березня 2018 року. Провів її заступник начальника управління з питань державного нагляду та контролю Роман Терлецький. У нараді взяли участь керівники районних підрозділів та інспекторський склад області.

Під час перевірок, як повідомили в управлінні Державної служби з питань надзвичайних ситуацій, особливу увагу звертатимуть на евакуаційні шляхи і виходи, наявність та технічний стан автоматичного протипожежного захисту і оповіщення, внутрішнього та зовнішнього протипожежного водопостачання.

Якщо будуть встановлені випадки порушення вимог пожежної безпеки, не будуть виконані приписи про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, то на порушників накладатимуть адміністративні штрафи. Під час перевірок головні державні інспектори, за словами Романа Терлецького, при виявлені порушень вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, що створюють загрозу життю та здоров’ю людей, будуть неухильно дотримуватися вимог статті 68 Кодексу цивільного захисту України стосовно звернення до адміністративного суду щодо застосування заходів реагування. В той же час, керівники на місцях мають пильно стежити за тим, щоб під час перевірок уникнути корупційної складової.

Ольга Трач