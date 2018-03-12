Пожежники гасили рейсовий автобус, що загорівся посеред дороги. ФОТО
12/03/2018 0
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11 березня о 09:34 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на кільці біля вулиць Живова та Микулинецька виникла пожежа автобуса.
На місце виклику оперативно направили черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Вогонь знищив моторний відсік та панель приладів.
Загорання ліквідовано черговим караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління ДСНС.
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