Пожежа на Тернопільщині. Є потерпілі

11/05/2017 Розмір тексту:

10 травня увечері виникла пожежа в кімнаті житлового будинку у селі Мельниця-Подільська Борщівського району.

На місці події виявлено потерпілого із симптомами отруєння чадним газом.

Як повідомили в управлінні ДСНС, вогнем знищено диван, стіл, речі домашнього вжитку, пошкоджено облицювання стін на площі 16 м. кв., два вікна, двері та речі домашнього вжитку.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.

Загорання ліквідовано черговими караулами місцевої пожежної команди Мельниця-Подільська та 8-ї ДПРЧ Управління.

Під час гасіння врятовано одну особу та будівлю.