Пожартував над одногрупником: 18-річний юнак під час пар “замінував” важливий об’єкт
Невдалий жарт юного мешканця райцентру Бережани завершився відкриттям кримінального провадження. Юнак повідомив поліцейським, що заклав вибухівку.
Інформація про надзвичайну подію надійшла до працівників бережанської поліції 12 вересня о 16:20. Невідомий повідомив, що замінував важливий об’єкт, та поклав слухавку.
Правоохоронцям знадобилася година, аби розшукати псевдомінера. Як розповів начальник Бережанського відділу поліції Сергій Горяний, ним виявився 18-річний житель райцентру. Хлопець здійснив дзвінок на парі під час навчання, а телефон взяв в одногрупника. Каже, у такий спосіб вирішив пожартувати над ним.
За необдуманий вчинок підозрюваний відповідатиме перед Законом. За фактом правопорушення розпочато кримінальне провадження згідно частини 1 статті 259 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.
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