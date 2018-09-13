Пожартував над одногрупником: 18-річний юнак під час пар “замінував” важливий об’єкт

13/09/2018 Розмір тексту:

Невдалий жарт юного мешканця райцентру Бережани завершився відкриттям кримінального провадження. Юнак повідомив поліцейським, що заклав вибухівку.

Інформація про надзвичайну подію надійшла до працівників бережанської поліції 12 вересня о 16:20. Невідомий повідомив, що замінував важливий об’єкт, та поклав слухавку.

Правоохоронцям знадобилася година, аби розшукати псевдомінера. Як розповів начальник Бережанського відділу поліції Сергій Горяний, ним виявився 18-річний житель райцентру. Хлопець здійснив дзвінок на парі під час навчання, а телефон взяв в одногрупника. Каже, у такий спосіб вирішив пожартувати над ним.

За необдуманий вчинок підозрюваний відповідатиме перед Законом. За фактом правопорушення розпочато кримінальне провадження згідно частини 1 статті 259 Кримінального кодексу України, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.