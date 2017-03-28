Позашляховик, безпілотник та харчі повіз в Кримське Володимир Стаюра. Фоторепортаж

28/03/2017 0
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Рідкісний на дорогах України вантажно-пасажирський УАЗ, який «на вагу золота» на болотистих дорогах Луганщини віднайшли на Гусятинщині. За згодою депутатів районної ради автівку з балансу установи передали волонтерам, а після ремонту вирішили відправити бійцям 93-тьої бригади.

– Ми ще минулого року провели через рішення сесії цей автомобіль, дали дозвіл на його передачу в військо. Він потребував ремонту, але наші волонтери з цим впорались, – розповідає голова Гусятинської районної ради Василь Бойчук.

З ремонтом автівки допомогли місцеві жителі. Збирали кошти і шукали деталі.

– Поміняли акумулятор, двигун, міст, купили колеса, машина стара, десь 80-тих років, але нині на ходу, – характеризує стан УАЗу майстер Володимр Лазар.

Поставити  старенький  «БОБИК» на хід обійшлося в 10 тисяч гривень. Проте, запевняє колишній боєць 93-тої бригади, голова Тернопільської міського організації ВО  «Свобода» Володимир Стаюра, це того вартує. За прохідністю радянський  УАЗ  поки найкращий.

– Зараз це єдина машина, яка має відповідну прохідність для доріг Луганщини. Ми цього разу їдемо в Кримське , там немає чим більше їздити. Тож з транспортом складна ситуація. Нині низенько кланяємось вам, за те що ви зробили, – сказав Володимр Страюра під час освячення автомобіля.

Окрім автівки, котру прикріпили на лафіті, завантажили повний  бус харчів.

Ми не веземо їжу там  на склади  в Дніпропетровськ чи Харків,  ми веземо на передову, безпосередньо в рови.  Ми маємо закрутки, тушонки, повидло, вареники  маємо борщі та супи,  муку, цитрусові: апельсини та лимони, – показує вантаж г волонтер  Володимир Огородник

А для підтримки обороноздатності, хваляться колишні бійці, мають сюрприз для військових 44-ї  бригади. Їм волонтери з Чикаго передали безпілотник.

Після літургії в храмі автівку та ватаж окропили. Жителі Гусятинщини спільно провели волонтерів  Володимира Стаюру та Володимира Огородника в дорогу. За кільки днів, планують побратими, вони прибудуть в Кримське. Обрадують та підтримають наших бійців і привезуть додому впевненість, що ми на шляху до перемоги.

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