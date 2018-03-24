“Повірив, що став чемпіоном тільки під час церемонії нагородження”, – Тарас Радь про перемогу на Паралімпіаді

24/03/2018 Розмір тексту:

Чемпіона XII Паралімпійських ігор в Пхьончхані, 18-річого тернополянина Тарася Радя вітали з перемогою представники влади 23 березня.

Нагадаємо, 13 березня наймолодший учасник української збірної виграв золоту медаль у біатлонній гонці на 12,5 кілометрів серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату. Показав непогані результати і на інших гонках. Під час зустрічі із журналістами спортсмен розповів, що від початку був налаштований на перемогу, і навіть після першого забігу, коли посів четверте місце, заявив, що обов’язково візьме «золото» у наступних гонках.

– Звичайно, хотілося виграти золоту медаль і не одну, – каже Трас Радь, студент факультету фізичного виховання ТНПУ імені Володимира Гнатюка. – І після першої гонки, у якій я зайняв четверте місце, заявив, що ще завоюю золото. Найважчою була саме ця перша гонка. Я вперше брав участь у змаганнях такого високого рівня, хвилювався, особливо перед стрільбою. Але решту гонок вже легко проїхав, ніякого страху вже не було, робив все спокійно і правильно. Під час гонки на 12, 5 кілометрів був сильний вітер, але коли приїжджав до місця стрільби, він стихав і я все влучно відстріляв. Коли фінішував було приємно, що перший, але ще не до кінця вірилося що виграв. Тільки ввечері, коли нагороджували переможців, усвідомив, що дійсно став чемпіоном.

Спортом Тарас Радь почав займатися чотири роки тому, після отриманої травми ноги. Спочатку ходив в «Інваспорті» на шашки, теніс, а потім тренер запропонував спробувати сісти у санки. Перші спроби катання на бобі були дуже важкими, нічого не вдавалося, та після наполегливих тренувань з’явилися і перші результати. Тренер спортсмена розповів, що Тарас почав виступати на міжнародних змаганнях з 16-ти років. У перших стартах посідав 7-10 місця. Через рік, коли почав виступати на етапах Кубку світу, показував кращі результати і займав призові місця. У зимовому сезоні 2016-2017 років Тарас Радь в загальному заліку етапів кубку світу став другим. Тренери сподівалися на перемогу Тараса на Паралімпіаді і він виправдав їхні сподівання.

Від держави спортсмен уже отримав грошову винагороду. А 23 березня отримав цінні подарунки і від місцевої влади. Міський голова Сергій Надал також пообіцяв спортсмену, що він отримає від міста квартиру. А голова обласної ради Віктор Овчарук зазначив, що на найближчій сесії «Інваспорту» виділять 200 тисяч гривень на оновлення спортивного інвентаря.

Ольга Трач

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