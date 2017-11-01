Повії, яких затримали у Тернополі, заробляли по 30 тисяч гривень на місяць. ВІДЕО
31/10/2017 1
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На Тернопільщині викрили злочинну групу, яка займалася сутенерством.
Обслуговували клієнтів четверо дівчат із Дніпропетровської та Запорізької областей. Кожна з них заробляла по 30 тисяч гривень на місяць.
Подробиці – у сюжеті ІНТБ.
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Коментарі (1)
Громадянин01/11/2017
Та хай би собі жіночки заробляли,клієнти ж задоволені…Терористів краще б спіймали!!!