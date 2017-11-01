Повії, яких затримали у Тернополі, заробляли по 30 тисяч гривень на місяць. ВІДЕО

31/10/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині викрили злочинну групу, яка займалася сутенерством.

Обслуговували клієнтів четверо дівчат із Дніпропетровської та Запорізької областей. Кожна з них заробляла по 30 тисяч гривень на місяць.

Подробиці – у сюжеті ІНТБ.