Повертаються колишні часи: активіст з Тернопільщини заявив про залякування з боку силовиків

13/03/2017 Розмір тексту:

Керівник Бережанської самооборони в 2013-14 рр., а нині заступник міського голови Бережан Олег Захарків заявив, що місцевим правоохоронцям прийшла вказівка слідкувати за ним. Більше того, його перевірили на наявність вогнепальної зброї.

Олег Захарків заявив, що в Бережани повернулися колишні часи, коли влада руками правоохоронців пробувала залякати простих українців, але їй цього не вдалося.

– Режим в дії! Представники Бережанської поліції перевіряли наявність у мене вогнепальної зброї. Я не звинувачую виконавців на місцях, але хочу запитати окремих «офіцерів»-командирів, які віддали наказ шукати у мене зброю, перевірити та з’ясувати місце мого перебування на вихідних. Ви напевно забули 2013-2014 рр., коли ваші не дуже шановані колеги вже робили подібні кроки по відношенню до громадян України. До речі, багато з них тепер виїхали на проживання у Крим чи Росію. Пам’ятайте про це! Боротися та залякувати українців вам не вдасться. Рано чи пізно за свої вчинки доведеться відповісти, – заявив пан Захарків.

Олег Захарків 6 березня надіслав запит на публічну інформацію т.в.о. начальнику Бережанського відділення Національної поліції ГУ НП України в Тернопільській області Петру Панашію стосовно даного факту.

Військовослужбовець з Бережан Михайло Бойко на подібну травлю Захарківа відповів наступним чином: «Цікаво, хто має право втручатися у приватне життя і цікавитись, де людина перебувала? Кого це, вибачте, хвилює? Чи може у нас військовий стан та комендантська година? Ні! Чи може Захарківу судом встановлений адміннагляд? Ні! Чи він перебуває на обліку МВС, як засуджений без позбавлення волі? Ні! Може підписку слідчому давав, про незалишення місця проживання? Теж ні! Це все називається на кримінальному жаргоні – БЄСПРЄДЄЛ!».

Джерело: Репортер