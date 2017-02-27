Патрульні повернули тернополянці гулящого чоловіка
27/02/2017 0
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Патрульні знайшли чоловіка, який пішов з дому.
«Раніше з моїм чоловіком ніколи такого не траплялося, а це о пів на 3 ночі зібрався кудись і пішов», – розповіла схвильована тернополянка патрульним, які приїхали на виклик 26 лютого, близько 12-ї години, на вулицю Лесі Українки.
Жінка детально описала чоловіка і навіть дала фотографію. Охоронці порядку почали обстежувати прилеглу територію. В одному із розважальних закладів вони виявили 32-річного громадянина, який підходив під опис.
Чоловіка інспектори відвезли додому і передали дружині, повідомляють в управлінні патрульної поліції міста.
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