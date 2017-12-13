«Потяг єднання України «Труханівська Січ» відвідав Тернопільщину. ФОТО

13/12/2017 Розмір тексту:

Для нас важливо, що Тернопільщина демонструє на всю Україну, що ми територія, яка єднає країну та підтримує символічні акції, які станом на сьогодні – є пріоритетом.

Про це зазначив заступник голови Тернопільської ОДА Юрій Юрик під час зустрічі представників з Донецької, Луганської, Чернігівської, Сумської та Харківської областей, які прибули до Тернополя у рамках Всеукраїнської акції «Потяг Єднання України «Труханівська Січ», щоб привітати жителів області з Святим Миколаєм та різдвяними святами.

«Акція спрямована на покращення національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Вона демонструє всім, що Україна – єдина, а це у свою чергу укріпляє дух українців в тому, що будь-які політичні чвари, негаразди є нижчими за національну єдність і майбутню перспективу України. Адже лише спільно ми подолаємо всі проблеми», – зауважив Юрій Юрик, звертаючись до молоді.

Потяг єднання України «Труханівська Січ», за його словами, – це збірна громадських організацій з різних міст, де є об’єднання мотивованих українських молодих людей, де є і діти, і представники шкільного самоврядування. «Приїжджаючи сюди, ви обмінюєтеся із своїми колегами досвідом, розповідаєте свої ідеї і, власне, під час таких зустрічей народжуються цікаві проекти як обласного, так і всеукраїнського значення», – підкреслив Юрій Юрик.

У свою чергу, як звернувся до учасників акції, яких на Тернопільщину прибуло близько сотні осіб, голова Тернопільської обласної ради Віктор Овчарук, ми раді вітати вас на Тернопільщині та дякуємо за ініціативу проведення Всеукраїнської акції, яка відбувається за підтримки Президента України Петра Порошенка.

«Сьогодні для України – це надзвичайно важливо, адже ми демонструємо єдність України. І якими різними ми не були б – нас єднає Україна. І тому сьогодні ми повинні популяризувати нашу єдність в боротьбі з агресором, який ступив на нашу землю. Нам чужого не треба, ми хочемо жити мирно на своїй землі. Саме це ми намагаємося донести, проводячи подібні акції. При цьому, я переконаний, що вам сподобається перебування на Тернопільщині, тому всім успіхів і нехай вас береже Господь», – побажав Віктор Овчарук.

У Тернополі учасники акції перебуватимуть протягом всієї середи, 13 грудня. Для них організатори передбачили певну програму. Зокрема, після зустрічі на залізничному вокзалі діти та молодь побували на Микулинецькому кладовищі, де відбувся молебень за душі загиблих Героїв під час війни на східному фронті. До їхніх могил також поклали квіти. Помолилися вони й за всіх Героїв Небесної Сотні біля однойменного пам’ятника, що на площі Героїв Євромайдану в Тернополі. А після цього учасники акції зустрілися з бійцями тернопільської артилерійської бригади у їхній військові частині, поспілкувалися з студентами Тернопільського центру професійно-технічної освіти. Завершилася програма перебування у Тернополі – екскурсією до музею політв’язнів.

Наступним містом, яке зустріне «Потяг єднання України «Труханівська Січ», буде Хмельницький. Акція триватиме з 8 до 23 грудня.