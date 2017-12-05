Потуторська опорна школа отримала автобус. ФОТО

05/12/2017 Розмір тексту:

Шкільний автобус отримала Потуторська опорна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Відтепер місцеві учні, а також діти з навколишніх сіл, зможуть безперешкодно дістатися на навчання. Сертифікат та ключі від транспортного засобу вручив голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна в рамках робочої поїздки у Бережанський район.

Транспортний засіб навчальному закладу забезпечений за сприяння обласної державної адміністрації, обласної ради та районної влади. На його придбання було виділено коштів на суму 1 млн. 698 тис. гривень.

«У рамках стратегії реформи освіти передбачається не лише заміна вікон та перекриття дахів. Найголовніше — це якість освітніх послуг. Саме тому в 20-ти опорних школах області, в тому числі й у Потуторівській школі (опорному навчальному закладі Бережанського району), будуть створені належні умови для самореалізації наших дітей, — наголосив під час урочистого вручення шкільного автобуса очільник області Степан Барна. — За рахунок коштів державної субвенції здійснюється і перекриття даху і утеплення фасаду й заміна всіх без винятку вікон, а також й купівля шкільного автобуса. У той же час за рахунок коштів державного бюджету передбачається придбання матеріально-технічного обладнання для кабінетів фізики, хімії та географії. Я вірю в те, що ця школа випустить розумних та успішних особистостей, які покажуть зразкові результати як на обласних олімпіадах, так і під час зовнішнього незалежного оцінювання».

Директор Потуторської загальноосвітьої школи Ольга Поляк вже 14-тий рік працює на даній посаді і впродовж всього цього часу наявність шкільного автобуса було її мрією.

«З 2016 року Потуторська школа функціонує як опорний заклад, що містить три філії: Літятинську, Посухівську та Жонівську загальноосвітні заклади. 52 учні, які навчаються тут, а також вчителі завжди потребували підвозу. І ось сьогодні, у нас велике свято — ми одержали шкільний автобус. Тепер наші школярі зможуть не лише вчасно прибути на навчання, а й зберегти своє здоров’я. Адже коли раніше діти пішки долали відстань у 3-5 км, особливо у негоду їхнє взуття промокало вологу і в подальшому це негативно позначалося на здоров’ї», — зазначила Ольга Поляк.

Потуторська школа вважається однією з кращих у Бережанському районі, учні якої займають першість у спорті, художній самодіяльності тощо. У керівника даного закладу ще багато планів для покращення матеріально-технічної бази даного навчального закладу для того, щоб його учні отримували якісну освіту та в подальшому сформувалися успішними особистостями й знайшли своє місце в сучасному суспільстві.

Довідково:

З метою покращення матеріально-технічного забезпечення Потуторської опорної школи виділено 1 млн. 474 тис. гривень, з них:

– придбано обладнання для кабінетів хімії, біології, географії, фізики на загальну суму 58,9 тис. гривень;

– оргтехніки – 69, 8 тис. гривень;

– акустична система – 119,6 тис. гривень;

– тенісній стіл – 10,5 тис. гривень;

– комп’ютерної техніки – 206,3 тис. гривень;

– парти – 40,8 тис. гривень;

– реконструйовано систему опалення з влаштуванням котла на тверде паливо виділено – 944.9 тис. гривень.

Влітку 2016 року було реалізовано проект регіонального розвитку «Реконструкція даху Потуторської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Некрасова, 42 в за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку, загальна кошторисна вартість якого становила: 401,129 тис. гривень.