Потрощили навіть меблі: у виборчій дільниці на Тернопільщині побилися помічник нардепа і кандидат в депутати

05/10/2017 Розмір тексту:

У Зборові під час засідання територіальної виборчої комісії побилися кандидат в депутати до об’єднаної громади та помічник народного депутата.

Як повідомляє Терен, помічник народного депутата був ініціатором скасування реєстрації кандидата, якого висунула партія “Закон і Порядок”.

Той, будучи спортсменом, в боргу не залишився, в результаті чого були потрощені навіть меблі.

Офіційної інформації про інцидент поки немає.