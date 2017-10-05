Потрощили навіть меблі: у виборчій дільниці на Тернопільщині побилися помічник нардепа і кандидат в депутати

05/10/2017 0
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У Зборові під час засідання територіальної виборчої комісії побилися кандидат в депутати до об’єднаної громади та помічник народного депутата.

Як повідомляє Терен, помічник народного депутата був ініціатором скасування реєстрації кандидата, якого висунула партія “Закон і Порядок”.

Той, будучи спортсменом, в боргу не залишився, в результаті чого були потрощені навіть меблі.

Офіційної інформації про інцидент поки немає.

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