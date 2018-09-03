Потрійна аварія на Тернопільщині: є потерпілі

03/09/2018 Розмір тексту:

Три транспортні засоби постраждали в результаті автопригоди в селі Млинівці.

На автодорозі зіткнулися автівки «ШЕВРОЛЕ СПАРК» та «РЕНО ЛАГУНА». Останню від удару відкинуло на узбіччя, де знаходився припаркований «ВАЗ-2114». Пошкодивши транспорт, водій ще й зламав огорожу поблизу місцевого магазину. В результаті пригоди постраждав водій «ШЕВРОЛЕ СПАРК». Його з різаними ранами голови доправлено до медзакладу.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 286 КК України. Слідчі встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, повідомляють у поліції.