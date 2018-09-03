Потрійна аварія на Тернопільщині: є потерпілі

03/09/2018 0
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Три транспортні засоби постраждали в результаті автопригоди в селі Млинівці.  

На автодорозі зіткнулися автівки «ШЕВРОЛЕ СПАРК» та «РЕНО ЛАГУНА». Останню від удару відкинуло на узбіччя, де знаходився припаркований «ВАЗ-2114». Пошкодивши транспорт, водій ще й зламав  огорожу поблизу місцевого магазину. В результаті пригоди постраждав водій «ШЕВРОЛЕ СПАРК». Його з різаними ранами голови доправлено до медзакладу.

Відомості про подію внесено  в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 286 КК України. Слідчі встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної пригоди, повідомляють у поліції.

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