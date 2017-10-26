Потрійна аварія біля “Ватри”. Є потерпілі. ФОТО

26/10/2017 Розмір тексту:

Volkswagen Transporter влетів у “зад” Renault Logan, яка підім’яла Nissan. Дорожня пригода сталася поблизу підприємства “Рост” близько 8-ї ранку. Очевидці ДТП кажуть, що виною всьому мокра дорога та недотримання водіями дистанції між авто.

Сьогодні близько восьмої ранку на світлофорі, що біля ПМП “Рост”, трапилася потрійна аварія, повідомляє “20 хвилин“. Зі слів очевидців, водій VOLKSWAGEN Transporter на великій швидкості влетів у “зад” Renault Logan, яку відкинуло у інший автомобіль, що був попереду.

За припущенням очевидців, дорожня пригода трапилася через велику щільність автомобілів, мокру доргу і не дотримання водіями дистанції між авто.

– Винуватець ДТП водій 1990 року нардження, що керував VOLKSWAGEN Transporter, – кажуть у патульній поліції міста. – Водія жінку 1986 р.н., що керувала Renault Logan доставлено в медзаклад.

До слова, правила дорожнього руху не містять чітких вказівок стосовно безпечної дистанції між автомобілями, каже місцевий водій-активіст Віталій.

– Цей нормативний документ не вказує, скільки метрів має бути в цій безпечній дистанції. Кожному водію, залежно від обставин на дорозі, тобто швидкості автомобілів, ширини дороги та кількості автомобілів доводиться самостійно визначати цю безпечну відстань до автомобіля, що рухається попереду, – каже водій. – В когось це 6-7 метрів, а в когось 1,5. Тому і трапляються такі потрійні аварії на дорозі.

Є лише один виняток з правил, додає співрозмовник, тобто використання символу під номером 3.16, що вказує на відстань в метрах, яка має бути між двома машинами, котрі їдуть в потоці.