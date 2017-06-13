Потрібна допомога: 20-річний юнак з Тернопільщини бореться із важкою недугою

13/06/2017 Розмір тексту:

Разом допоможемо Петрові Дичковському з міста Чорткова Тернопільської області.

В 20 років життя тільки починається, Петро має великі плани на майбутнє, але страшний діагноз не дає змоги розвиватися, навчатися, працювати. Вже 3 роки і 7 місяців хлопець бореться з раком головного мозку. Від 2013 року Петро переніс дві операціі, пройшов 30 сеансів променевої терапії, 12 курсів хіміотерапії.

Його стан був задовільний. Весь цей період хлопець вів активний спосіб життя. Але, на жаль… стався рецедив, і необхідна ще одна операція, яка буде проведена в Бельгії 21 червня 2017 року. Вартість операції та післяопераційна реабілітація вартують понад 100.000 $.

ДОПОМОЖІТЬ ПЕТРОВІ У БОРОТЬБІ З ХВОРОБОЮ:

Рахунок у Приватбанку: 5168 7423 5180 0416

Дичковська Тетяна Петрівна – мама 067 350 3818.