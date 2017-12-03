Потішилися снігом і вистачить: на Тернопільщині передбачають дощі
На початку тижня температура повітря на Тернопільщині коливатиметься від незначного мінуса до незначного плюса. А от ближче до середини тижня в регіоні передбачають дощі, місцями спостерігатиметься мокрий сніг.
Мінлива хмарність, незначні заморозки, місцями опади у вигляді мокрого снігу та дощу, – такі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині на початку цього тижня. За прогнозами Укргідрометеоцентру, найближчими днями спостерігатимуться нестабільні погодні умови з високою ймовірністю опадів у вигляді мокрого снігу та дощу.
«У західному регіоні передбачається мінлива погода. Часом мокрий сніг з дощем. Температура повітря вночі: від нуля до двох градусів морозу, вдень: від нуля до двох градусів тепла. Вітер змінних гапрямків 5 – 10 метрів за секунду. Часом незначні пориви вітру. На дорогах може утворюватися ожеледиця».
За попередніми прогнозами метеорологів, упродовж тижня на Тернопільщині спостерігатиметься волога погода.
Софія Романська
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