Поступове скорочення і постійні експерименти, які проводяться над областю – неприпустимі, – Олег Сиротюк

Автори звернення наводять проблеми, які тягне за собою ліквідація філії та вимагають це рішення скасувати.

«Рішення прийнято поспішно і необґрунтовано. Не розроблена нормативно-правова і не підготовлена матеріально-технічна база для проведення уповноваженими банками або іншими організаціями операцій по зберіганню резервних фондів готівки Національного банку України та випуск її в обіг вищевказаними установами», – йдеться у зверненні депутатів.

Як зазначив голова фракції ВО «Свобода» Олег Сиротюк, перші рішення і сам процес ліквідації філії не був відкритим та публічним, а тому депутатам довгий час не було про нього відомо. Як результат, з 1-го квітня частина працівників управління Нацбанку в Тернопільській області уже розраховані і відділу грошового обігу припинив роботу. «Свободівець» зауважив, що у цьому питанні більшу ініціативу мала би проявити влада на місці – в області.

– Ми вважаємо, що керівництво області має докладати більше зусиль, аніж просто писати листи до центральної влади, адже має можливість спілкуватися з ними напряму, в парламенті є багато ваших однопартійців, у вас коаліція, вас постійно збирають на ради регіонального розвитку, де можна не просто писати листи, а вживати дієвих заходів для захисту інтересів області. Поступове скорочення і постійні експерименти, які проводяться над областю – неприпустимі, – наголосив Олег Сиротюк.

На думку політика, такий крок як ліквідація філії Нацбанку є черговим кроком до перетворення Тернопільщини у провінцію. Тому депутати від імені громади, яку вони представляють, повинні продемонструвати категоричну позицію з цього питання і зберегти відділення та робочі місця, які воно забезпечує.

Додамо, що проблемо ліквідації тернопільської філії у стінах Верховної Ради озвучив і народний депутат від ВО «Свобода» Михайло Головко, який у своїй заяві закликав це рішення скасувати та відновити роботу управління.