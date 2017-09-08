Послання Порошенка, повернення Саакашвілі та історії зі зброєю: хроніка тижня, що минає

08/09/2017 Розмір тексту:

Світ

Відро води на голови українських політиків

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер, напевно, виляв величеньке відро води на розпашілі голови тих наших політиків і простих обивателів, які вже завтра бачили Україну серед членів Північноатлантичного альянсу. Хоча, зрештою, повідомив не таку вже й несподівану річ. “Поки що я не вірю, що Україна готова вступити до НАТО, а НАТО – прийняти її за нинішньої ситуації”, – зазначив Волкер. За його словами, для початку Києву належить провести політичні та економічні реформи, побороти корупцію і налагодити відносини з сусідами. Щодо “добрих сусідів” та можливості порозумітися з ними – то окреме питання підвищеної складності. Сам же Волкер особливу увагу приділив корупції, зазначивши, що США отримують інформацію про рівень проблеми з найрізноманітніших джерел. Невже від вирішення цього делікатного питання нікуди не подітися і таки доведеться саджати когось із близьких друзів?

Тюрма для футбольної легенди

Колишній футболіст “Реалу” і збірної Бразилії, автор феноменального за силою удару Роберто Карлос ризикує опинитися за гратами. Легендарному захисникові загрожує 3-місячний термін за затримку виплати аліментів. 44-річний Карлос заборгував близько 20 тисяч доларів своїй колишній подрузі та матері двох його дітей. Якщо врахувати, що всього у сеньйора Роберто дев’ятеро дітей від різних шлюбів і позашлюбних зв’язків, то цілком можна припустити, що заклопотаний татусь просто заплутався у своїх фінансових зобов’язаннях. Спробуй за таких обставин точно пам’ятати, кому, коли і скільки… А, може, й хотів десь схитрувати, хто його знає. Бразильська Феміда у таких справах дуже сувора, отож Карлосу, попри його спринтерську швидкість (пробігав 100 метрів менш як за 11 секунд) навряд чи вдасться втекти від витрат за колишню легковажність.

Україна

Виступ у… паралельному світі

Виступ Президента з посланням до Верховної Ради за кількістю оплесків міг би конкурувати з зібраннями давніших часів. Хоча були вони не “бурхливими і тривалими”, а доволі стриманими. П.Порошенко намагався створити довірливу атмосферу (“Дорогі мої…”), хоча серед “дорогих” у залі можна було побачити і тих, кого стосувалися слова гаранта про те, що запорукою торжества правосуддя в країні мають бути реальні судові вироки. Президент, як завжди, висловлювався образно (“Популісти, наче вправні кухарі, збивають вершки на хвилі об’єктивного невдоволення”), був самокритичним (“Недовіра до влади переростає в глибокі зневіру, апатію і депресію”), а також запевнив, що не збирається “працювати адвокатом” для тих зі своєї команди, до кого матимуть обгрунтовані претензії правоохоронці. А ще глава держави зізнався у своєму ідеалізмі, зазначивши, що три роки тому думав, що реформ хочуть всі, але помилився. Звучало гарно, але… не полишала думка: Президент живе у своєму світі, а більшість народу – у своєму. Трішки паралельному.

Про Януковича і васалів

Генпрокуратура повідомила про підозру в скоєнні злочину екс-президенту В.Януковичу і екс-міністру юстиції О. Лавриновичу. Про це на своїй сторінці у Facebook написав Генпрокурор Ю. Луценко. “Проффесору” від того, можна припустити, ні холодно, ні жарко, а от пану екс-міністру, який останнім часом освоївся з роллю юридичного експерта на різних каналах, такий новий статус може, як мінімум, не додати апетиту. О.Лавриновичу інкримінують, що на посаді міністра він зробив ряд системних дій, які допомогли колишньому президенту Януковичу захопити владу неконституційним шляхом. Це призвело до перетворення України з парламентсько-президентської держави в президентсько-парламентську. Сам О. Лавринович наразі зберігає зовнішній спокій і в академічному стилі заперечує свою провину, однак не може не розуміти, що “за відсутності наявності” головного звинуваченого у влади може виникнути спокуса “відвести душу” на його васалах.

Повернення Саакашвілі: впустять чи не впустять?

Міхеїл Саакашвілі анонсував своє повернення в Україну на 10 вересня, і останні кілька днів телеефір і соцмережі заповнені прогнозами і оцінками. Впустять чи не впустять? А якщо впустять, то затримають чи не затримають? А якщо затримають, то екстрадують чи не екстрадують в Грузію, де на екс-президента чекають декілька тяжких кримінальних звинувачень? До оцінок варто ставитися обережно. Приміром, політолог В.Цибулько висловив думку, що “Саакашвілі не знає українських реалій і буде лише магнітом для політичних “фріків”. Не встиг він це сказати, як тут же наразився на звинувачення в тому, що сам надто відверто працює на адміністрацію Президента. Втім, хоча екс-губернатор Одещини заявляє, що збирається швидко і кардинально змінити ситуацію в Україні, багато хто схильний вважати, що його повернення ніяк на неї не вплине.

Тернопіль

Чому Крушельницька могла залишитися без капелюшка

Справи в нашому місті текли у звичному руслі: хтось планував, як розбагатіє від казкового підвищення пенсії, когось саджали за работоргівлю, хтось намагався розібратися в лабіринтах децентралізації, а ще хтось від безвиході збирався стрибнути з даху… Колективу Управління патрульної поліції представили нового керівника. Він одразу ж заявив, що треба поставити роботу так, щоб “злочинець боявся вийти на вулицю”. Можливо, один з лиходіїв одразу поквапився злякатися, та так, що загубив під вікнами житлового будинку специфічний предмет “господарського призначення” – пістолет ТТ. Та ще й з 30 патронами. Історії зі зброєю на цьому не закінчилися – під час земляних робіт у центрі міста виявили снаряд калібру 76 мм. Теоретично бабахнути могло добряче – принаймні, Соломія Крушельницька могла б залишитися без капелюшка. Скидається на те, що скоро на вулицю можуть почати боятися виходити не лише злочинці…

Ігор Дуда