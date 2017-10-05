Пошуки тривали чверть століття: на Тернопільщині знайшли масове захоронення розстріляних фашистами українців. ФОТО

05/10/2017 Розмір тексту:

Нарешті за довгі роки пошуків вдалось віднайти місце вічного спочинку українських патріотів, який розстріляли німецькі окупанти 27 листопада 1942 року.

Про це написали у “Фейсбці” Любомир Хруставка та Олег Барна:

“Сьогодні особливий день для всіх патріотів та небайдужих людей Чортківщини та й всієї України, адже нарешті за довгі роки пошуків вдалось віднайти місце вічного спочинку Українських патріотів, який розстріляли німецькі окупанти 27 листопада 1942 року. (Цим місцем є поле між Ягільницею та Чортковом. За Австрії там був майдан для військових навчань та порохосклади.)

Більшість із убитих фашистами були мешканцями Івано-франківщини (Городенківщина та Коломийщина). В багатьох із убієнних живуть родичі, які приїзджали на поминальні панахиди, які проводились на протязі останніх десятилітть біля хреста, встановленого неподалік місця розстрілу. 75 років їхні душі прагнули, щоб тіла були захоронені згідно християнських традицій. Серед убитих: священик, селяни, інтелігенція та молодь.

Розстріляним священником є о. Павло Василькович Витвицький – народився 1912 р. в с. Витвиця на Станіславівщині. Був парохом в с. Жаб”є в Станіславівській єпархії. 12 лютого 1942 р. був заарештований і 27 листопада ц. р. був розстріляний разом з 52 в’язнями в полі біля Ягільниці.

Велика шана та подяка всім небайдужим людям, які на протязі майже трьох десятків років намагались встановити місце трагічного розстрілу 52 українців-патріотів та фахівцям ГО “Патріот” та КП “Доля” з м.Львова, які довершують святу справу. Попереду ексгумація та гідне подвигу покійних їх християнське захоронення.

Нехай рідна земля буде їм пухом. Слава Україні!!!”, – повідомив пан Любомир.

Також пан Олег написав про це у себе на сторінці:

“ЇХ ПОДВИГ Є ПРИКЛАДОМ ЖЕРТОВНОСТІ ЗАРАДИ НАС. ВОЯКИ УПА БОРОЛИСЯ ПРОТИ ДВОХ ЗЛОЧИННИХ РЕЖИМІВ: ФАШИСТСЬКОГО І СТАЛІНСЬКОГО.

Учора на полі, біля села Ягільниця, що на Чортківщині, львівською громадською організацією «Патріот» та комунальним підприємством «Доля» за ініціативи директора Чортківського педагогічного коледжу Романа Похолка та сприяння депутата Тернопільської обласної ради Василя Вислоцького внаслідок тривалих пошуків було виявлено масове захоронення воїнів та активістів УПА, розстріляних гестапівцями у листопаді 1942 року. Пошуки даного місця розстрілу тривали понад 25 років. Дане звірство над 52 українськими патріотами було здійснено фашистами 24 листопада 1942р. та було лишень частиною акту-помсти за вбивство на передодні 21 листопада у Львові українськими націоналістами полковника гестапо, котрий відзначився особливими звірствами проти українського населення. Всього було розстріляно 100 патріотів за одного фашистського офіцера, з котрих 52 були в’язнями Чортківської тюрми. А решту 48 вояків УПА були з тюрем Львівської Франківської областей та там і були страчені. Серед розстріляних патріотів був і греко-католицький священик, біля праху котрого був зтлілий молитовник та властивий для отців медальйон. Патріоти не можуть залишатися безіменними. А тому подальшою рутинною працею в архіві із матеріалами того часу буде встановлений список розстріляних Героїв. Даний факт є черговим підтвердженням боротьби і жертовності українських націоналістів та священників української греко-католицької церкви за визволення нашої землі від катів та загарбників як фашистських так і комуністичних. Це спростовує будь-які звинувачення УПА у співпраці з фашистами, у переслідуванні євреїв, поляків чи мирного населення. Вояки УПА боролися з ворогами багатонаціонального українського народу, за визволення української землі проти двох кровожерливих тиранів Європи: Гітлера і Сталіна. Іх подвиг має бути для нас прикладом любові до рідної землі та жертовності задля свого народу”.

Джерело: “20 хвилин“