Посеред дороги на Тернопільщині загорівся піскорозкидач
05/12/2017 0
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3 грудня поблизу села Плотича Козівського району виникла пожежа автомобіля «MAN».
Як повідомляють в Управлінні ДСНС, вогнем пошкоджено електропроводку та моторний відсік автомобіля.
За інформацією Віктора Маслея, автомобіль-піскорозкидач належить фірмі “Авакс-Проф”. Він обслуговував дорогу Бережани-Тернопіль.
Загорання ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Автомобіль було врятовано.
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