Посеред дороги на Тернопільщині загорівся піскорозкидач

05/12/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

3 грудня поблизу села Плотича Козівського району виникла пожежа автомобіля «MAN».

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, вогнем пошкоджено електропроводку та моторний відсік автомобіля.

За інформацією Віктора Маслея, автомобіль-піскорозкидач належить фірмі “Авакс-Проф”. Він обслуговував дорогу Бережани-Тернопіль.

Загорання ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Автомобіль було врятовано.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Чи розраховуєте Ви жити за рахунок пенсії?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
3 / 0,304 / 10.38m