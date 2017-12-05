Посеред дороги на Тернопільщині загорівся піскорозкидач

05/12/2017 Розмір тексту:

3 грудня поблизу села Плотича Козівського району виникла пожежа автомобіля «MAN».

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, вогнем пошкоджено електропроводку та моторний відсік автомобіля.

За інформацією Віктора Маслея, автомобіль-піскорозкидач належить фірмі “Авакс-Проф”. Він обслуговував дорогу Бережани-Тернопіль.

Загорання ліквідовано черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. Автомобіль було врятовано.