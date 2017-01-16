Посадовця з Тернопільщини спіймали на хабарі у 30000 гривень. ФОТО

13/01/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині задокументовано факт вимагання та одержання начальником Чортківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного Територіального управління юстиції у Тернопільській області “хабара” у розмірі 30000 гривень.

Про це на своїй сторінці у “Фейсбуці” повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

“Тепер про староноворічних мишей. Дальше колядують і гризуть кактус

13.01.2017 військовою прокуратурою Тернопільського гарнізону на підставі матеріалів та спільно з оперативними співробітниками Управління СБ України в Тернопільській області задокументовано факт вимагання та одержання начальником Чортківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного Територіального управління юстиції у Тернопільській області “хабара” у розмірі 30000 гривень.

Гроші цей любитель “істи колючий кактус” і колядувати отримав від громадянина України за закриття виконавчого провадження та зняття обмеження щодо виїзду за кордон.

Гроші вилучено.