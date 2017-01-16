Посадовця з Тернопільщини спіймали на хабарі у 30000 гривень. ФОТО

13/01/2017 3
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На Тернопільщині задокументовано факт вимагання та одержання начальником Чортківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного Територіального управління юстиції у Тернопільській області “хабара” у розмірі 30000 гривень.

Про це на своїй сторінці у “Фейсбуці” повідомив головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

“Тепер про староноворічних мишей. Дальше колядують і гризуть кактус

13.01.2017 військовою прокуратурою Тернопільського гарнізону на підставі матеріалів та спільно з оперативними співробітниками Управління СБ України в Тернопільській області задокументовано факт вимагання та одержання начальником Чортківського міськрайонного відділу державної виконавчої служби Головного Територіального управління юстиції у Тернопільській області “хабара” у розмірі 30000 гривень.

Гроші цей любитель “істи колючий кактус” і колядувати отримав від громадянина України за закриття виконавчого провадження та зняття обмеження щодо виїзду за кордон.
Гроші вилучено.

Службовця затримано у порядку ст. 208 КПК України. На даний час провадяться першочергові слідчі дії.

Заколядував перед старим новим роком собі десь так на 8 років тюрми”, – написав Матіос.

 

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Коментарі (3)

Микола

15/01/2017

Хабар в 1 тис євро – це рівень головного військового прокурора!?!?!? Вже на всякому гімні піаряться!

Правда

14/01/2017

Піймали а дальше, обілетять і все в порядку.

іван

13/01/2017

Чому ви дивуєтеся? Беруть всюди,і все мало. Ловлять дрібну рибку, невже “там
де треба” не знають, що практично всі “хлібні” посади є купованими.

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