Посада голови Бережанської РДА стала вакантною. Офіційно

02/12/2017 Розмір тексту:

1 грудня Президент України задовільнив клопотання Володимира Петровського про звільнення з посади голови Бережанської райдержадміністрації у зв’язку з обранням головою Саранчуківської об’єднаної територіальної громади.

Нагадаємо, що Петровський виграв вибори в ОТГ 29 жовтня. Він став першим головою РДА на Тернопільщині, який пішов на відкриті вибори голови громади і здобув впевнену перемогу.

Наразі обов’язки голови Берережанської РДА виконує перший заступник голови Віктор Зінчук. Проте, не виключено, що найближчим часом цю вакансію буде заповнено. Найбільш активно обговорюють “перебазування” на Бережанщину заступника Степана Барни – Олега Валова. Однак можливі й інші варіанти.