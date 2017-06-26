Порошенко звільнив голову РДА з Тернопільщини
Президент України Петро Порошенко звільнив Сергія Сімчука з посади голови Кременецької районної державної адміністрації.
Відповідне розпорядження глава держави підписав у п’ятницю, 23 червня, повідомляє Терноград.
“Звільнити Сімчука Сергія Ростиславовича з посади голови Кременецької районної державної адміністрації Тернопільської області згідно з поданою ним заявою”. – йдеться у тексті розпорядження.
Нагадаємо, чиновник на цю посаду був призначений у квітні 2015 року.
У листопаді минулого року Сергій Сімчук потрапив у жахливу дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої він більше місяця перебував у комі.
Згодом проходив тривалий курс реабілітації. Тож, ймовірно, саме у зв’язку зі станом здоров’я Сергій Сімчук подав заяву на звільнення із займаної посади.
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Коментарі (1)
Зборівчанин26/06/2017
Це правдда, що наступним звільнять Яворського ?…