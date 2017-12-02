Порошенко присвоїв звання заслуженого артиста відомому співаку з Тернополя
02/12/2017 0
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Фронтмен гурту “Нічлава блюз”, співак та композитор Андрій Підлужний став заслуженим артистом України.
Про це йдеться в Указі Президента про нагородження державними нагородами з нагоди 26-ої річниці Референдуму про Незалежність України.
Андрію Підлужному 43 роки. Псевдо – Нічлава. Як композитор співпрацював із Скрябіним, Тіною Кароль, Тонею Матвієнко та іншими. Є автором пісень Скрябіна “Мовчати” та “Спи собі сама”, Тіни Кароль – “Ніжно” та “Шукай мене”.
В 2016 році на Алеї зірок у Тернополі встановлена зірка його імені.
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