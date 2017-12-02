Порошенко присвоїв звання заслуженого артиста відомому співаку з Тернополя

02/12/2017 Розмір тексту:

Фронтмен гурту “Нічлава блюз”, співак та композитор Андрій Підлужний став заслуженим артистом України.

Про це йдеться в Указі Президента про нагородження державними нагородами з нагоди 26-ої річниці Референдуму про Незалежність України.

Андрію Підлужному 43 роки. Псевдо – Нічлава. Як композитор співпрацював із Скрябіним, Тіною Кароль, Тонею Матвієнко та іншими. Є автором пісень Скрябіна “Мовчати” та “Спи собі сама”, Тіни Кароль – “Ніжно” та “Шукай мене”.

В 2016 році на Алеї зірок у Тернополі встановлена зірка його імені.