Порошенко “підвісив” усіх тернопільських суддів. Кого і як ліквідують та реорганізують

30/12/2017 Розмір тексту:

Президент України 29 грудня підписав ряд указів, якими “перезавантажив” судову систему України.

Зокрема, Глава держави провів реорганізацію шляхом укрупнення районів судів загальної юрисдикції, ліквідував, а потім заново створив господарські та апеляційні суди областей, а також апеляційну інстанцію для господарських та адміністративних судів.

Отож, на Тернопільщині замість мережі загальних судів першої інстанції, які були в кожному райцентрі, створено 7 окружних судів.

Зокрема,

Бережанський окружний суд шляхом злиття Бережанського, Зборівського, Козівського та Підгаєцького районних судів;

Збаразький окружний суд шляхом злиття Збаразького, Лановецького та Підволочиського райсудів;

Бучацький окружний суд шляхом злиття Бучацького і Монастриського райсудів;

Кременецький окружний суд шляхом злиття Кременецького і Шумського райсудів;

Теребовлянський окружний суд шляхом злиття Теребовлянського і Гусятинського райсудів;

Чортківський окружний суд шляхом злиття Чортківського, Борщівського та Заліщицького райсудів.

Нагадаємо, раніше указом Президента був створений Тернопільський окружний суд шляхом реорганізації Тернопільського міськрайонного суду.

Замість апеляційного суду Тернопільської області утворено Тернопільський апеляційний суд, господарського суду Тернопільської області – Тернопільський окружний господарський суд.

Оскаржити рішення тернопільських адмінсуду та господарського суду відтепер можна буде відповідно у восьмому та Західному апеляційний судах. Таку назву тепер будуть мати Львівський апеляційний адмінсуд і Львівський апеляційний господарський суд.

Реорганізація судів проводиться на підставі так званої судової реформи. Після оприлюднення указу Глави держави судді всіх судів, яких він зачіпає, опиняться в “підвішеному” стані. На нове місце роботи вони повинні бути перепризначені. Очевидно, що головна інтрига буде розгортатися навколо цього важливого для кожного служителя Феміди питання: перепризначать чи не перепризначать?