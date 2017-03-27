Порошенко незадоволений роботою Барни?

27/03/2017 Розмір тексту:

Безхмарному перебуванню Степана Барни на посаді голови Тернопільської ОДА може настати кінець.

На столичних пагорбах всерйоз засумнівалися у надійності політика, який здобув політичні та адміністративні вершини на “горбі” Порошенка. У 2014 році Барна, який до того часу не хапав зірок на політичному небосхилі, разом зі старшим братом стали нардепами від Блоку Порошенка, а в квітні 2015 року Президент довірив йому посаду голови ОДА. З того часу Барна вважався одним з найбільших улюбленців Банкової. В президентській канцелярії закривали очі на дрібні “зальоти” та не відмовляли у просьбах.

Однак березневі події, очевидно, змінили ставлення Банкової до діяльності Барни на Тернопільщині. В першу чергу це стосується здатності контролювати ситуацію. Голова ОДА зазнав дві болючих поразки у стінах обласної ради, де вважалося що вертикаль Порошенка повністю контролює ситуацію.

На сесії 3 березня Тернопільська обласна рада ухвалила проект звернення до керівництва держави, в якому вимагає проведення в 2017 році дострокових перевиборів Верховної ради та Президента, а також підтримала учасників блокади торгівлі з окупованими територіями. Серед ініціаторів цього рішення були три фракції, що входять в так звану більшість сформовану Барною, – “Батьківщина”, “Самопоміч” та “Громадянська позиція”.

13 березня обласна рада вдруге нагадала про себе. Сесія засудила силовий розгін блокувальників на одному з редутів та висунула вимогу відставки керівників силових структур.

Натомість Президент Порошенко, як відомо, у цьому питанні дотримується категоричної позиції. Під час засідання Ради регіонального розвитку, яка відбулася 20 березня, він зокрема наголосив:

– В контексті блокади маю серйозні претензії і до вас, шановні голови обласних державних адміністрацій тих областей, де місцеві ради перевищили свої повноваження і ухвалили рішення, які виходять далеко за межі їхньої, обласних рад, відповідальності, і розхитують ситуацію в країні, – йдеться в стенограмі виступу розміщеній на сайті Глави держави…Вони зараз сховалися. Так само, як і сховалися тоді дехто з вас замість того, щоб займати атакуючу публічну позицію. У вас безліч аргументів для того, щоб переконати депутатів і суспільство. Ще раз наголошую, це означає, що ви або не вели роз’яснювальної роботи, і десь відсиділися – чи в окопі, чи взагалі за пічкою. Або пояснювали так, що вас ніхто не зрозумів. Або вам бракує політичного авторитету в своїх областях, – наголошує Петро Порошенко.

Цікаво, що під час сесії 13 березня за проект рішення на підтримку блокадників голосувала фракція БПП. Усі 13 присутніх облдепів натиснули на кнопку “за”. Степан Барна, який був присутній на сесії, у публічні дебати не вступав, а напередодні голосування залишив сесійну залу. Не виключено, що очільник області у такий спосіб страхує ризики та не хоче “палити мости” у стосунках з обласними депутатами. Останні дві сесії показали, що “Батьківщина” зі “Свободою” можуть переформатувати облраду під себе та диктувати свою волю. Такий розклад валить усю конструкцію влади, яку впродовж останніх років вибудовував очільник області.

Цю слабкість Барни, очевидно, побачили і в столичних коридорах влади, де старанно відстежують роботу президентських намісництв на місцях. І не виключено,що на Банковій в більш закритій атмосфері була значно серйозніша розмова, ніж це передбачено протоколом відкритого засідання Ради регіонального розвитку…