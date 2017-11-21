Порошенко нагородив орденом тракториста з Тернопільщини
21/11/2017 0
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Орденом “За заслуги” третього ступеня нагороджено тракториста орендного підприємства “Іванівське” Теребовлянського району Василя Кузя.
Про це йдеться Указі Президента України з нагоди Дня працівника сільського господарства.
З нагоди свята також отримали почесні державні звання топ-менеджери підприємств, які очолюють два Герої України з Тернопільщини – Петро Гадз та Олег Крижовачук.
Звання заслуженого працівника сільського господарства присвоєно Івану Карачці (директору товариства “Бучачагрохлібпром”) та Богдану Квятковському (головному інженеру СГ товариства “Україна”).
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