Порошенко нагородив орденом тернополянина, який написав книгу про підступи сіонізму

23/01/2017 Розмір тексту:

Відомий дослідник історії та журналіст Вахтанг Кіпіані оприлюднив у Facebook цікаві факти з біографії тернополянина Василя Квасновського, якого Президент України Указом від 21 січня 2017 року нагородив Орденом Свободи.

Дослідник з’ясував, що пан Квасновський, який був членом Народного руху і ВО “Свобода”, є автором кники «Підступи близнюків сіонізму та комунізму».

«Кілька років тому, коли було започатковано орден “Свободи”, то казали, що це буде відзнака, якою справді можна буде пишатись, що нею нагороджуватимуть лише гідних людей, які мають безперечні заслуги в Україні та світі, – пише Кіпіані. Наразі нагороджено 53 людини – Сверстюка, Маккейна, Немцова, Калинця, Гориня, Сороса, Хмару, патріарха Філарета. І от сьогодні президент нагородив “громадсько-політичного діяча, Тернопільська область” Квасновського. Офігеваю. Перший раз чую це прізвище.

Вітаю Петра Порошенка, що його підставив якийсь балбєс. У контексті “Вальцмана” дуже ще й пікантно», – іронічно завершує свій пост Вахтанг Кіпіані.

Джерело: Галас