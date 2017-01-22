Порошенко нагородив орденами двох тернополян

22/01/2017 Розмір тексту:

Про це йдеться Указі Президента України від 21 січня з нагоди дня Соборності.

Високою державною нагородою відзначені громадсько-політичні діячі періоду Національного відродження 80-90-х років Володимир Колінець та Василь Квасновський. Обоє були біля витоків Народного Руху України та УГС, пише Галас.

Володимир Колінець – народний депутат першого скликання, був головою Зборівської районної ради. Зараз є членом ГО «Інститут національного відродження імені І.Герети».