Порошенко нагородив орденами двох тернополян
22/01/2017 0
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Про це йдеться Указі Президента України від 21 січня з нагоди дня Соборності.
Високою державною нагородою відзначені громадсько-політичні діячі періоду Національного відродження 80-90-х років Володимир Колінець та Василь Квасновський. Обоє були біля витоків Народного Руху України та УГС, пише Галас.
Володимир Колінець – народний депутат першого скликання, був головою Зборівської районної ради. Зараз є членом ГО «Інститут національного відродження імені І.Герети».
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