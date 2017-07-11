Рух Саакашвілі в Тернополі очолив “засланий козачок” Порошенка

25/11/2016 Розмір тексту:

Старт нового політичного проекту Михайла Саакашвілі “Руху нових сил” породив “тілорухи” серед тернопільського політбомонду. Різні групи впливу кинулися шукати виходи на популярного в Україні грузина.

Наразі найкраще з цим справляється команда очільника ОДА Степана Барни. Як стало відомо з місцевих інтернет-видань, керівництво ініціативної групи з формування РНС у Тернопільській області доручено 23-річному Михайлу Жирівському. Цей молодий чоловік у вузьких політичних колах більше відомий як один з учасників молодіжної “тусовки” БПП. Про особливу довіру у команді Барни до Жирівського свідчить той факт, що юний діяч був висунутий кандидатом у депутати міськради від БПП. Крім того, на час балотування Жирівський мав честь бути членом партії Блок Петра Порошенка. Цікаво, що в 2015 році цієї “честі” у Тернополі були удостоєні одиниці. Наприклад, з тих осіб, які стали депутатами міської ради, за даними ЦВК, партійцем був лише секретар міськради Віктор Шумада.

Ще один цікавий момент – Жирівський продовжує залишатися помічником-консультантом народного депутата Тараса Юрика, якого нещодавно призначили головою тернопільської БПП. Нагадаємо, що Юрик разом з Олегом Барною у Верховній Раді належать до так званої групи Гончаренка. Того самого Гончаренка, який називає Саакашвілі “гастролером” та іншими неприємними словами. Навіть сам цей факт мав би обурити молодого діяча, але він мовчить і продовжує співпрацю з Юриком.

До речі, це не перший випадок, коли опозиційну до Порошенка партію демтабору на Тернопільщмні очолюють “молодші друзі” порошенківців, які перетворюють ці структури у квазі-опозицію. Тернопільським “укропом” керує екс-помічник нардепа Побера Цибульський, а серед “радикалів” конкурують за доступ до Барни Яциковський та Півторак.

Рух Саакашвілі це очікує теж?