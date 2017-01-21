Порошенка просять заборонити небезпечну затію братів Барн

21/01/2017 0
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Проект зі спорудження каскаду гідроелектростанцій на Дністрі загрожує знищенням унікальній природній пам’ятці – каньйону та повенями на Прикарпатті. Екологи та активісти б’ють на сполох.

Активними лобістами мегабудови в радянському стилі виступає голова Тернопільської ОДА Степан Барна та його брат  – нардеп з БПП Олег. Лише на виготовленні проектної документації планується освоїти сотні мільйонів бюджетних гривень.

Днями на сайті Президента України зареєстровано петицію з вимогою припинити знищення найбільшої річки Галичини. Високорозвинені закордонні країни вже давно пройшли етап безрозсудного нищення річок та надмірного використання водних ресурсів і активно займаються збереженням та відновленням природних річкових екосистем. На жаль, частина українського бізнесу та можновладців досі керується радянським принципом «підкорення природи людиною» та ідеями «повороту сибірських річок». Тому в даний момент триває масове будівництво гребель на незайманих річках Карпат, триває підготовка до будівництва каскаду гідроелектростанцій в одному з 7 природних чудес України Дністровському каньйоні. Недобросовісні підприємці забруднюють річки неочищеними стоками та використовують воду з річок в надмірних обсягах. Якщо не зробити рішучих кроків зараз – то ми втратимо наші річки назавжди! – йдеться у зверненні.

Тому просимо Вас запровадити в Україні кращі світові практики та зробити 7 кроків які врятують та збережуть річки України для майбутніх поколінь :

1) Заборонити будувати гідроелектростанції на тих ділянках річок які течуть у вільному, непорушеному будівництвом водосховищ стані – зокрема на річках Дністер, Десна, Случ, Черемош, Прут, Стрий, Південний Буг та всіх незарегульованих річках Карпатського регіону.
2) Надати природоохоронний статус збереженим у природному стані долинам річок шляхом створення об’єктів природно-заповідного фонду та включення їх до європейської природоохоронної мережі Emerald\Natura 2000 згідно Директиви ЄС 92/43/ЄC та Бернської конвенції “Про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі”
3) Запровадити в Україні механізми оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки згідно директив ЄС номер 2011/92/ЄС та 2001/42/ЄС
4) Скасувати “зелений” тариф для малих гідроелектростанцій як економічно необґрунтований і той, який призводить до надприбутків власників ГЕС
5) Відмінити “Програму розвитку гідроенергетики на період до 2026 року”, схвалену КМУ 13 липня 2016 року розпорядженням № 552-р
6) Імплементувати в українське законодавство Водну Рамкову директиву ЄС номер 2000/60/ЄС
7) Відмінити мораторій на позаплановані перевірки дотримання природоохоронного законодавства, повернути можливість державній екологічній інспекції проводити раптові перевірки.

Підтримати петицію можна за посиланням

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