Порошенка просять нагородити Підгрушну орденом Княгині Ольги

01/03/2017 Розмір тексту:

Комісія при ОДА підтримала подання щодо нагородження відомої біатлоністки Олени Підгрушної орденом Княгині Ольги.

Про це у соцмережі повідомив начальник управління фізкультури і спорту Віктор Мацикур.