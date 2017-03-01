Порошенка просять нагородити Підгрушну орденом Княгині Ольги
01/03/2017 0
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Комісія при ОДА підтримала подання щодо нагородження відомої біатлоністки Олени Підгрушної орденом Княгині Ольги.
Про це у соцмережі повідомив начальник управління фізкультури і спорту Віктор Мацикур.
“Комісія при ОДА тільки що одноголосно підтримала подання від Управління фізичної культури та спорту на нагородження Olena Pidhrushna орденом Княгині Ольги I ступеня. Далі слово за Президентом 😉“, – написав Віктор Мацикур.
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