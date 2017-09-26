Порадник під назвою Злість

26/09/2017 Розмір тексту:

Кажуть, злість – поганий порадник. Але якщо вона постійна, то, хоч-не-хоч, до неї прислухаєшся.

«Суди в Росії – зайве свідчення того, що Бога немає». З цією фразою, сказаною свого часу відомим журналістом Сергієм Доренком, важко не погодитися. З однією поправкою: сказане ним справедливе не лише щодо російської «третьої влади», а й для характеристики судової системи на його історичній батьківщині – Україні. Пишу це без страху бути підданим анафемі – свого часу на власному досвіді переконався, що це таке – свинство рідного українського судочинства, та ще й у тісних обіймах зі свинством прокурорським. Уквітчане урочистим “Іменем народу України”. А оскільки конкретна персона, яка його здійснювала, часто апелювала до Бога і ревно хрестилася, проходячи повз собор в центрі міста, то Всевишній якось мимоволі поставав у ролі верховної сили, що освячує мерзоту земних справ. І земних судових рішень.

Дефіцит інформації або ж її викривлене подання – стовідсоткова гарантія неправильних суджень і висновків. Оскільки ж єдиним наявним джерелом інформації про хамуватого водія, який при затриманні вимагав величати його “мой господин”, його маневри з пересіданням на заднє сидіння і появою на місці водія “дівчини-дружини-знайомої” є повідомлення на інформаційних сайтах, доводиться приймати їх за істину. Тим більше, що вони були підтверджені судом першої інстанції, який присудив любителеві нічних поїздок у супроводі осіб невизначеного статусу штраф 10 тис. гривень і позбавив його на 1 рік права керування транспортним засобом. Апеляційний же суд, мабуть, вивчив справу глибше, детальніше, взяв, напевно, до уваги додаткові моральні та матеріальні фактори і – постанову суду першої інстанції скасував та постановив закрити провадження у справі. Все. Порушник – не порушник. Всі докази проти нього – необгрунтовані. Отже – вперед, шановний, назустріч новим нічним автопригодам. Попутного вітру!

Можна розмірковувати над тим, що закон не повинен суперечити здоровому глузду. Можна передбачати, як почуватимуть себе молоді поліцейські, коли результати їхньої роботи нівелюються отакими суддівськими вердиктами. Можна сперечатися, на чиєму боці правда: Шарапова, котрий стверджував, що “хоча суд у нас і народний, але твої докази не прийняв би”, чи Жеглова, який категорично був за те, що “Вор должен сидеть в тюрьме!”. Можна займатися юридичною казуїстикою на предмет того, що найменший сумнів тлумачиться на користь обвинуваченого… Можна загострити питання і стверджувати, що служителі богині з пов’язкою на очах і терезами в руці, паразитуючи на своїй недоторканності, продовжують штампувати вироки й ухвали, що викликають нерозуміння в суспільстві…

А можна сказати й зовсім просто: дорога Україно, ти по самі вуха обіс..лася перед світом з усіма своїми реформами, в тому числі й суддівською. Ти – райське місце для темних ділків, політиканів різного калібру, “юристів завзятих”, завжди готових “порєшать” і “отмазать” … Поняття “законність” і “справедливість” для переважної більшості твоїх громадян – галактично недосяжні. А без них нормальної країни НІКОЛИ НЕ ПОБУДУВАТИ. Затям це собі перед тим, як знову виспівувати, яка ти “горда і славна..”.

Хочеш – ображайся, але я сказав те, що думаю.Амінь.

Ігор Дуда

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