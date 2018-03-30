Попросив сигарету і вистрелив: у центрі Тернополя поранили 17-річного юнака
30/03/2018 0
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Повідомлення від чергового лікаря обласної дитячої лікарні надійшло на лінію “102” 29 березня. Медик повідомив, що до них з вогнепальним пораненням пальця руки звернувся сімнадцятирічний тернополянин.
З його кисті хірург витягнув стороннє тіло, а саме – металеву кульку. Юнака після надання меддопомоги відпустили додому.
З потерпілим спілкувалися працівники поліції. За словами неповнолітнього, до нього в одному з провулків центральної частини міста підійшов невідомий та попросив сигарету. Після відмови перехожий вистрелив йому в руку з невідомого предмета.
Від проходження судово-медичної експертизи юнак відмовився. Він описав дебошира і попросив, у разі встановлення особи, провести з ним профілактичну бесіду, повідомляють у поліції.
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