Попросив сигарету і вистрелив: у центрі Тернополя поранили 17-річного юнака

30/03/2018 Розмір тексту:

Повідомлення від чергового лікаря обласної дитячої лікарні надійшло на лінію “102” 29 березня. Медик повідомив, що до них з вогнепальним пораненням пальця руки звернувся сімнадцятирічний тернополянин.

З його кисті хірург витягнув стороннє тіло, а саме – металеву кульку. Юнака після надання меддопомоги відпустили додому.

З потерпілим спілкувалися працівники поліції. За словами неповнолітнього, до нього в одному з провулків центральної частини міста підійшов невідомий та попросив сигарету. Після відмови перехожий вистрелив йому в руку з невідомого предмета.

Від проходження судово-медичної експертизи юнак відмовився. Він описав дебошира і попросив, у разі встановлення особи, провести з ним профілактичну бесіду, повідомляють у поліції.