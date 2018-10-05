Попросили води і обікрали: поліція розшукує злодіїв неслов’янської зовнішності

05/10/2018 Розмір тексту:

1500 гривень, саме стільки вартувало жительці Бережан її довірливість. Як повідомила пенсіонерка, вона потерпіла від рук чотирьох невідомих осіб, які побували у її помешканні.

За словами потерпілої, того дня до будинку краянки завітали непрохані гості. Незнайомці не слов’янської зовнішності попрохали господиню напитися води.

Жінка впустила трьох жінок та чоловіка до середини. Допоки потерпіла поралася на кухні, крадії спритно обнишпорили помешкання та витягли з кишені плаща готівку. Ще трохи поговоривши з господинею зловмисники покинули господарство жительки Бережанщини. Відсутність коштів потерпіла виявила через декілька годин. За допомогою звернулася до поліцейських.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження відповідно до частини 1 статті 185 кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.