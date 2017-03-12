Поплив за продуктами і загинув: жителя Тернопільщини спіткала страшна смерть

12/03/2017 Розмір тексту:

Впродовж чотирьох місяців правоохоронці Гусятинського відділенняполіції разом з рятувальниками намагалися відшукати тіло п’ятдесятишестилітнього чоловіка, який втопився у річці Збруч.

За словами заступника начальника слідчого відділення ОлександраЯнцевича, ще 12 листопада 2016 року до них надійшло повідомлення про загибель чоловіка. Потерпілий мешкав на хуторі в селі Козина Гусятинського району.

Мешканці даного населеного пункту по продукти змушені ходити в Хмельницьку область за три кілометри від житла. Аби це було швидше, люди на закупи переправлялися човнами через Збруч.

Того дня загиблий разом з дружиною дерев’яним човном з продуктами повертався додому. В якийсь момент в човен почала прибувати вода іпотерпілий не втримав рівновагу й впав у річку.

В результаті човен перекинувся і дружина також опинилася в воді. Все сталося за метрів триста від берега. Жінці вдалося добратися до суші, а от чоловік щез під водою.

Його тіло лише 9 березня цього року виявили у Збручі на територіїХмельницької області, коли зійшла крига. Правоохоронці припускають, щочоловіка на дно потягнув важкий одяг та зимові чоботи, повідомляє відділ комунікації НП Тернопільської області.