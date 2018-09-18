Понад тисячу набоїв, десятки гранат і снаряд знайшли у “колекціонера” з Тернопільщини. ФОТО
1356 набоїв різного калібру, 27 гранат та 12 запалів до них, один снаряд часів першої світової війни та 3,5 кілограмів пороху вилучили працівники Бережанського відділу поліції. Небезпечні предмети у власному помешканні зберігав житель райцентру.
Відпрацьовуючи отриману оперативну інформацію, в рамках проведення профілактичних заходів загальнодержавного рівня під умовною назвою “Зброя та вибухівка”, поліцейські провели у будинку мешканця Бережан санкціонований обшук.
Набої, гранати та інші предмети чоловік зберігав у різних кімнатах власного помешкання. Він розповів, що весь цей арсенал – це його власність, яку він колекціонує. Частину небезпечних предметів він викопував сам, дещо перекупляв у невідомих осіб.
Начальник Бережанського відділу поліції Сергій Горяний стверджує, що увесь цей арсенал, у разі надзвичайної ситуації, такої як пожежа, міг наробити біди, пошкодивши сусідні будівлі та травмувавши людей.
Набої та порох направили на експертизу в науково-дослідний експертно-криміналістичний центр, а гранати та снаряд забрали для знешкодження та утилізації представники управління державної служби надзвичайних ситуацій.
Колекціонеру вибухонебезпечних предметів доведеться відповідати за своє захоплення відповідно до статті 263 частина 1 ККУ – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років, повідомляють у поліції.
Коментарі (1)
Анонім18/09/2018
на фото 26 гранат одну вже спіонерили
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