Понад півтисячі учнів підготували великодні гостинці для захисників України. ФОТО

05/04/2018 Розмір тексту:

«Христос воскрес – і дух наш воскресає!» – така передвеликодня акція пройшла у Тернопільській ЗОШ № 18. Понад півтисячі учнів підготували великодні смаколики для воїнів – оздобили паски, розмалювали пряники, також написали бійцям листівки.

«Беру участь в такій акції вже не вперше. Для наших бійців намалювали серце. Це означає, що ми любимо Україну. Ми б хотіли, щоб воїни це побачили», – каже учениця ЗОШ №18 Даша.

«Абсолютно усі учні нашої школи, а це 650 дітей, долучилися до акції», – розповідає директор ТЗОШ № 18 Руслан Заброцький. – «Уже доброю традицією є те, що напередодні Великодніх свят у нашій школі проводимо такий захід. Дітки разом з учителями та батьками готують листівки, писанки, крашанки. Відправляємо ці смаколики на схід, щоб наші воїни відчули тепло дитячих рук, сердець».

Великодню акцію «Христос воскрес – і дух наш воскресає!» уже другий рік поспіль підтримує Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність». Обласний осередок партії закупив пряники, паски та декор.

«Надзвичайно важливо, напередодні цих світлих християнських свят пам’ятати про наших воїнів, які в силу виконання свого військового обов’язку, в силу того, що сторожують східні терени України, не можуть зустріти Великдень в сім’ї, в колі родини. Тому дуже добре, що є така патріотична ініціатива. Такі заходи піднімають дух наших бійців. Дітки розмалювали великодні паски, пряники. Наші воїни отримають ці смаколики і відчують, що ми, діти, їхні родини і вся Україна з ними», – наголошує секретар Тернопільської міськради, голова міської організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Віктор Шумада.

На захід до учнів завітав військовослужбовець Збройних сил України.

«Це для нас дуже велика радість. Волонтери, різні школи, організації дуже часто передають нам роботи діток, зокрема листівки з привітаннями на різні свята. Це піднімає морально-психологічний стан, мотивує у нашій нелегкій роботі, допомагає нам думками побувати вдома, з сім’єю. Для кожного воїна такі акції є неоціненним вкладом в нашу перемогу», – каже військовослужбовець десантно-штурмової бригади ЗСУ Віталій Тюхтій.

«Завжди підтримуємо патріотичні ініціативи. Адже вони піднімають дух наших воїнів, які захищають територіальну цілісність України. До проведення заходу «Христос воскрес – і дух наш воскресає» долучаємося вже другий рік поспіль. Цьогоріч ми започаткували у Тернополі патріотичну акцію – депутати від нашої партії спільно зі своїми дітьми підготували смаколики для військовослужбовців. Загалом перед Великоднем проводимо ряд заходів по всій області», – зазначає керівник секретаріату Тернопільської територіальної організації Партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Володимир Дзудзило.